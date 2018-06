रेस 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है जो दर्शकों के बीच खासी धूम भी मचा रहा है। ज्यादातर लोगों ने इस ट्रेलर को पसंद किया है। लेकिन फिल्म के ट्रेलर से ज्यादा कोई चीज़ चर्चा में है तो वो है डेज़ी शाह का डायलॉग। और अब ये डायलॉग और भी वायरल तब से हो गया है जब से ने इसे रीयल लाइफ में ही इस्तेमाल कर डाला। जी हां...अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि हम किस डायलॉग की बात कर रहे हैं और अगर नहीं देखा है तो हम आपको बताते हैं। फिल्म के ट्रेलर में डेज़ी शाह एक डायलॉग बोलतीं हैं… "Our business is our business. None of your business!" इस डायलॉग का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मज़ाक उड़ाया जा रहा है तो वही कई जोक्स भी इस डायलॉग को लेकर बना दिए गए है। खास बात तो ये कि फिल्म के दूसरे कलाकार भी इस डायलॉग का अपने अपने स्टाइल से खूब इस्तेमाल भी कर रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार ने सलमान खान से पूछा है कि आप कहां जा रहे हैं? तो इस सवाल के जवाब में सलमान रेस 3 का यही डायलॉग बोलते नज़र आ रहे हैं। सलमान खान जवाब में कह रहे हैं ‘आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।’

वैसे सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि फिल्म की दूसरी अदाकार जैकलीन भी कुछ कम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनके भी कई वीडियो अपलोड हो रहे हैं जिसमें वो इस डायलॉग को बोलते हुए जमकर ठहाके भी लगा रही हैं जानकारी के लिए बता दें कि 15 मई को मुंबई में रेस 3 का ट्रेलर जारी किया गया था। जिसके बाद से इस ट्रेलर को 3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। भले ही मारधार से भरा ये ट्रेलर दर्शकों में अपनी जगह बना रहा हो लेकिन ट्रेलर के डायलॉग कुछ दमदार नहीं हैं