21 साल के यू-ट्यूबर दानिश जहां की मौत से पहले का वीडियो हुआ वायरल! कार चलाते वक्त सुन रहे थे गाना, लिपसिंक भी कर रहे थे

. 21 साल के यू-ट्यूबर और ब्लॉगर दानिश जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उनकी मौत से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इसमें दानिश कार चलाते-चलाते कोई गाना सुन रहे हैं और उसपर लिप्सिंक भी कर रहे हैं। monika6600 नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो के साथ लिखा गया है, "अगर संभव हो तो कृपया कार चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल न करें और वीडियो न बनाएं। 2 मिनट का फन जिंदगी से बढ़कर नहीं।" गौरतलब है कि गुरुवार को एक शादी से लौटते वक्त दानिश की कार का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।

Last video of #DanishZehen

RIP💔#AceOfSpace

If possible toh plz avoide phone aur making video while driving

2 min ka fun is more important than life 🙌🙏💔 pic.twitter.com/1XySiOUqWF