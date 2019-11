Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 07:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म 'दरबार' का मेाशन पोस्टर 7 नवम्बर को रिलीज किया जाएगा। तीन भाषाओं में मोशन पोस्टर को तीन बड़े स्टार्स रिलीज करेंगे। सलमान जहां हिन्दी पोस्टर को लेकर आएंगे वहीं कमल हासन तमिल-तेलुगु और मोहनलाल मलयालम पोस्टर को लेकर आएंगे।

#DarbarMotionPoster will be unveiled tomorrow by leading names... Kamal Haasan [#Tamil and #Telugu], Mohanlal [#Malayalam] and Salman Khan [#Hindi]... #Darbar stars Rajinikanth... Directed by AR Murugadoss... #Pongal2020 release. pic.twitter.com/p8TJmoHh0I