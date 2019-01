Dainik Bhaskar Jan 15, 2019, 02:27 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ओमंग कुमार के निर्देशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेन्द्र मोदी में एक्टर दर्शन कुमार भी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग अगले 10 दिनों में शुरू हो रही है। दर्शन इस बायोपिक में की रोल में रहेंगे। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की।

Actor Darshan Kumaar joins the cast of #PMNarendraModi... Will be enacting one of the main characters in the biopic... Shoot begins in 10 days... Darshan’s third film with director Omung Kumar [#MaryKom, #Sarbjit]... Produced by Suresh Oberoi and Sandip Ssingh.