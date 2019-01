Bigg Boss 12 में पति को हराने वाली दीपिका कक्कड़ के सपोर्ट में उतरी श्रीसंथ की वाइफ, एक्ट्रेस को एसिड अटैक की धमकी देने वाले फैन के बारे में श्रीसंथ की वाइफ ने जो लिखा है वो दिल जीतने वाला है

मुंबई. 30 दिसंबर को 'बिग बॉस 12'(Big Boss 12) का फिनाले हुआ और टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Deepika Kakkar) शो की विनर घोषित की गईं। लेकिन उनके विजेता बनते ही विवादों का दौर शुरू हो गया। 'बिग बॉस 11' की विनर और 'भाबीजी घर पर हैं' (Bhabiji Ghar Par Hain) में अंगूरी भाभी (Angoori Bhabhi) का रोल कर चुकीं शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) ने दीपिका की तुलना मक्खी से की थी। अब दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) ने शिल्पा के कमेंट पर रिएक्शन दिया है। दीपिका ने कहा, "मैं नहीं जानती कि वे क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें करती रही हैं और अब क्यों भी कर रही हैं। हो सकता है कि उन्हें मेरी जर्नी (बतौर एक्ट्रेस) पसंद न आई हो, इसलिए ज्यादा रिएक्ट करती हों।" दीपिका ने शिल्पा को मैसेज भी दिया...

- दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, "मैं उनसे (शिल्पा से) बस इतना कहना चाहती हूं कि उन्हें जो कहना हो, कहती रहें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है खुदपर, हसबैंड, सासू मां और फैन्स पर कि हम कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हम अच्छे लोग हैं और हमेशा अच्छाई पर ही अडिग रहेंगे।" दीपिका की हां में हां मिलाते हुए उनके हसबैंड शोएब इब्राहिम ने कहा, "हम वो नहीं हैं, जो खुद ऊपर उठने के लिए किसी को नीचा दिखाएं। हम ऐसे लोगों को इग्नोर करने में यकीन रखते हैं और यही आदत जारी रखेंगे।"

क्या था दीपिका को लेकर शिल्पा का स्टेटमेंट

- दीपिका के विनर बनने के बाद शिल्पा ने अपने ट्वीट में लिखा था, "आजकल सभी प्रोडक्ट बनावटी आते हैं। यहां तक कि मक्खी मारने के भी। सुना है शो के मेकर्स ने भी मिलावटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मक्खी ('ससुराल सिमर का' में कुछ समय के लिए दीपिका ने मक्खी का रोल भी किया था) पूरा सीजन भिनभिनाती रही और आखिर में मक्खी जीत गई। इसलिए ट्रॉफी भी ब्रेक हो गई।" बता दें कि 'बिग बॉस 12' के टॉप 2 में दीपिका कक्कड़ और श्रीसंथ शामिल थे। लेकिन दीपिका ने श्रीसंथ को शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

एसिड अटैक कॉन्ट्रोवर्सी पर बोलीं श्रीसंथ (Sreesanth) की पत्नी

- दीपिका कक्कड़ के एक फैन ने ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस से शिकायत की थी कि श्रीसंथ का एक फैन दीपिका को एसिड अटैक की धमकी दे रहा है। अब श्रीसंथ की पत्नी भुवनेश्वरी (Bhuvneshwari) ने ट्विटर के जरिए कहा है कि ऐसी धमकी देने वाला श्रीसंथ का फैन नहीं हो सकता। भुवनेश्वरी ने लिखा, "मेरे प्रिय श्रीसंथ के फैन्स कल मुझे एसिड अटैक न्यूज के बारे में पता चला। हम कहना चाहते हैं कि मैं और श्रीसंथ को पूरा यकीन है कि श्रीसंथ के फैन्स इस तरह की बातें नहीं लिख सकते। यह कोई और होगा, जो खुद को श्रीसंथ का फैन बता रहा है।" भुवनेश्वरी ने अगले ट्वीट में लिखा है, "हमारे लिए बहुत ही असभ्य और भद्दे ट्वीट्स का इस्तेमाल किया गया था। मैं जानती हूं कि लोगों के लिखने पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कुछ ऑनलाइन रिव्यूर्स इन्हें उठा लेते हैं, क्योंकि हमने उन्हें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। मैं अपने श्रीसंथ के फैन्स को जानती हूं और उनपर भरोसा करती हूं कि वे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे।"

Ther had been a lot of abusive nd worst tweets for us as well frm other fandoms. I knw we have no control over what some ppl write.Some online reviewers pick it up solely because We refuse to give interview on their channel. I knw my Sreefam nd our trust for you remains strong.🤗