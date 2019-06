@deepikapadukone And @kendalljenner , and the Stars of Ain’t Too Proud Attend the New York–Presbyterian Hospital Youth Anxiety Center Dinner 🙌🏽😎 So proud #deepikapadukone #kendall

A post shared by Deepika Padukone karnataka FC (@deepikapadukone_karnataka) on Jun 18, 2019 at 8:56pm PDT