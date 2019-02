कभी चीभ चिढ़ाकर तो कभी अजीबोगरीब मुंह बनाकर दीपिका पादुकोण ने की अपनी मां को हंसाने की कोशिश, लेकिन नहीं हुई कामयाब, वायरल हो रही Photo

एंटरटेनमेंट डेस्क. ने अपने इंस्टाग्राम पर दो फोटो शेयर की है। एक फोटो में दीपिका मां को चीभ चिढ़ाकर तो दूसरी फोटो में अजीबोगरीब मुंह बनाकर हंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इतना सब करने के बाद भी वे मां को हंसाने में कामयाब नहीं हो पाईं। फोटो पर दीपिका ने कैप्शन लिखा- trying to get her to smile.. but she’s such a natural...❤️. दीपिका की मां के साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कुछ ही घंटे में फोटो को 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। फोटो पर यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं...



- एक यूजर ने लिखा- 'दुनिया की सबसे बेस्ट रिलेशनशिप'। एक ने कमेंट किया- 'ये तो मिलियन डॉलर की फोटो है'। एक ने लिखा- 'पेरेंट्स की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है जब वो आपकी वजह से मुस्कराते हैं'। एक यूजर बोला- 'दीपिका आपकी मां आपसे ज्यादा खूबसूरत है'।



- बात दीपिका के वर्कफ्रंट की करें तो वे फिलहाल मेघना गुलजार की फिल्म 'छपाक' की शूटिंग कर रही है। 2018 में आई फिल्म 'पद्मावत' के बाद दीपिका ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी। इसकी वजह थी उनकी शादी। दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ नवंबर 2018 में फेरे लिए थे।