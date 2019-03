सामने आया फिल्म 'छपाका' का First Look, एसिड सर्वाइवर के रूप में दीपिका पादुकोण को देख पहचानना हो रहा मुश्किल

एंटरटेनमेंट डेस्क. की अपकमिंग फिल्म 'छपाक' का पोस्टर सामने आया हैं। पोस्टर में दीपिका का लुक देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पोस्टर में दीपिका को देख उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। बता दें कि फिल्म में वे एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का रोल निभा रही हैं। कुछ ऐसा है पोस्टर...

- सामने आए पोस्टर में दीपिका मुस्कुराती हुई आइने के पीछे से देख रही हैं। उनके फेस पर जलने के निशान है और आईब्रोज भी गायब है। दीपिका ने 'छपाक' में अपने लुक की फोटो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा - 'A character that will stay with me forever...#Malti'. लुक को शेयर करते हुए दीपिका ने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में वे मालती नाम की एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं जिसपर एसिड अटैक होता है।

- फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार है। हाल ही में उन्होंने फिल्म 'छपाक' की स्क्रिप्ट को दीपिका के साथ शेयर करने के बारे में बात की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था - 'छपाक' के बारे में दीपिका से बात करने से पहले मैंने कई बार सोचा कि वो ये रोल करने के लिए तैयार होंगी या नहीं। क्योंकि वे ज्यादातर रोमांटिक रोल प्ले करती हैं। और इस फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एसिड अटैक की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है, जिसमें हिम्मत और जज्बा है। मेरी नजर में इस रोल के लिए दीपिका परफेक्ट थी। मैंने दीपिका से बात की और उन्होंने हां कर दिया। बता दें कि फिल्म 10 जनवरी, 2020 को रिलीज होगी।