बॉलीवुड डेस्क. रांझणा फेम धनुष की पहली इंटरनेशनल फिल्म 21 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर है। इंडिया में इसे अनिल थडानी रिलीज करने जा रहे हैं। कॉमेडी एडवेंचर फिल्म का प्रमोशन करने धनुष पिछले साल कान्स फिल्म फेस्टिवल गए थे। जहां इसका पोस्टर रिलीज किया गया था।

#cannes2018 #TheExtraordinaryJourneyOfTheFakir #redcarpet .. Fakir’s next stop will be Paris. See you all soon. pic.twitter.com/gZdi0h6asU