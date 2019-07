Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 12:40 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पिछले दिनों संसद में झाड़ू लगाने के अंदाज की वजह से हेमा मालिनी का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना। उनके झाड़ू लगाते मीम्स इंटरनेट पर वायरल हो गए और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। धर्मेन्द्र ने भी हेमा के झाड़ू लगाने के अंदाज पर ट्वीट किया और कहा कि उन्हें हेमा अनाड़ी की लग रही थीं हालांकि उन्हें खुद झाड़ू लगानी आती है और वो बचपन में साफ़-सफाई में अपनी मां की झाड़ू लगाने में मदद भी करते थे। हेमा का बचाव न करते हुए धर्मेन्द्र के इस ईमानदारी भरे उनके ट्वीट ने उनके फैन्स का दिल तो जीत लिया लेकिन लगता है हेमा मालिनी को ये बात रास नहीं आई है।

धर्मेन्द्र का पिछला ट्वीट:

धर्मेन्द्र ने मांगी माफ़ी: धर्मेन्द्र ने ट्विटर पर अपनी पिछली ट्वीट के लिए एक हाथ जोड़ने वाली अपनी फोटो शेयर की और माफी मांगते हुए लिखा-कुछ भी कह बैठता हूं। कुछ भी की भावना को, कुछ भी समझ बैठते हैं यार लोग, ट्वीट बादशाह, कुछ भी किया, बात झाड़ू की भी, तौबा-तौबा, कभी का करूंगा। हमका माफ़ी दई दो मालिक।

#WATCH Delhi: BJP MPs including Minister of State (Finance) Anurag Thakur and Hema Malini take part in 'Swachh Bharat Abhiyan' in Parliament premises. pic.twitter.com/JJJ6IEd0bg