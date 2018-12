कभी पति के गाल पर Kiss तो कभी उन्हें कुकीज खिलाती दिखीं ड्रीम गर्ल, धर्मेंद्र ने दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ सेलिब्रेट किया 83वां बर्थडे, इनदिनों जुहू वाले बंगले में वक्त बिता रहे ही-मैन

मुंबई. धर्मेंद्र पिछले दो दिन से जुहू स्थित अपने बंगले में थे। यही उन्होंने दूसरी पत्नी के साथ अपना 83वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। कपल की फोटोज सामने आई हैं जिसमें हेमा पति धर्मेंद्र को कुकीज खिलातीं और गाल पर किस करती नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त अपने लोनावाला स्थित फार्महाउस में बिताते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से अपने जुहू वाले बंगले में हैं। यहीं धर्मेंद्र ने हेमा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। हेमा ने सोशल मीडिया पर पति को विश करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे टू माय एवरलास्टिंग लव, मेरी डार्लिंग बेटियों के प्रिय पिता और डेरियन-राध्या के प्राउड ग्रैंडफादर। मैं उन तमाम फैन्स को थैंक्यू कहना चाहती हूं जिन्होंने धरमजी के लिए मुझे ग्रीटिंग्स भेजे, मैं इन सभी विशेज को उनतक पहुंचा दूंगी।" धर्मेंद्र को बेटी ईशा देओल और बेटे ने भी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर बर्थडे विश किया। अधूरी रह गई धर्मेंद्र की एक ख्वाहिश...



- धर्मेंद्र का सपना था कि वे किसी फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम करें। कई बार ऐसा लगा कि उनका यह सपना साकार होने वाला है, लेकिन तभी रास्ते में कोई न कोई रोड़ा आ गया और उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई।

- 1980 के दशक की बात है जब उनका सपना पूरा होते होते रह गया। बी.आर. चोपड़ा 'चाणक्य चंद्रगुप्त' फिल्म की योजना बना रहे थे और उन्होंने दिलीप कुमार को चाणक्य और धर्मेंद्र को चंद्रगुप्त के रूप में फिल्म में कास्ट कर लिया।

- फिल्म जगत चोपड़ा की घोषणा और फिल्म बनाने के उनके जुनून को लेकर बहुत उत्साहित था।

- धर्मेंद्र उस वक्त दोगुना उत्साहित थे जब चोपड़ा और उनकी टीम के लेखक कहानी को लेकर उनके पास चर्चा के लिए पहुंचे थे। सब कुछ तय हो चुका था और फिल्म की शुरुआत होने ही वाली थी, अचानक मेकर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और फिल्म रुक गई।

- एक मौका उस वक्त आया जब दक्षिण में एक प्रोड्यूसर दिलीप कुमार और उस वक्त के एक और बड़े नायक के साथ 'आदमी' फिल्म बनाने चाहते थे, लेकिन आखिर में वह भूमिका दिलीप कुमार के एक और बड़े प्रशंसक मनोज कुमार को दे दी गई।

- धर्मेंद्र को मनोज से हारने पर कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह उनके बहुत अच्छे दोस्त थे।

दिलीप साहब की बीमारी की खबर सुनकर डिप्रेशन में चले गए थे धर्मेंद्र

- धर्मेंद्र को अपने सपने के करीब पहुंचने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। आखिरी बार वो बड़ा मौका तब आया, जब दिलीप कुमार ने खुद अपनी पहली फिल्म 'कलिंग' करने का फैसला किया। फिल्म में भूमिका पाने के लिए धर्मेंद्र ने जमीन-आसमान एक कर दिया, लेकिन दिलीप कुमार को उन्हें समझाने में कई दिन लगे कि कहानी में उनके लिए कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि कहानी में धर्मेद्र को उनके (दिलीप) सबसे बड़े बेटे का किरदार निभाना था, जो उनके अनुकूल नहीं था।

- धर्मेंद्र दूसरा दिलीप कुमार बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। इसलिए वो दिलीप साहब के साथ काम करना चाहते थे। जब इस फिल्म में उनके लिए कोई रोल नहीं मिला तो उन्होंने दिलीप साहब से फिल्म में सनी देओल को कास्ट करने के लिए कहा और वो सहमत हो गए। सनी उस वक्त रोमांटिक और एक्शन हीरो थे, इसलिए उन्होंने वो भूमिका निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें नकारात्मक छवि दिखाई जा रही थी और उसके बाद उस भूमिका के लिए एक नए एक्टर को लेना पड़ा।





- जब धर्मेंद्र को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार बहुत बीमार हैं और अब फिर कभी काम नहीं कर पाएंगे, तो वो कई दिन डिप्रेशन में रहे।



6 बच्चों के पिता हैं धर्मेंद्र

- धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। उनकी बहुत कम ही फोटोज अबतक सामने आई हैं। धर्मेंद्र ने प्रकाश से 1954 में 19 साल की उम्र में अरेंज मैरिज की थी। कपल के चार बच्चे अजय सिंह (सनी), विजय सिंह (बॉबी), विजेता और अजेता देओल हैं।

- जब धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी तो हेमा केवल छह साल की थीं। बाद में हेमा से उन्होंने 1980 में शादी की। ये इनकी दूसरी शादी थी, हेमा से उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं।

Happy Birthday to my everlasting love, the dearest father to my darling girls & proud grandfather to Darien & Radhya.

I thank all the numerous fans who are sending their greetings to me on Dharamji’s birthday & I will definitely convey their wishes to him🙏 pic.twitter.com/hIbFDf2MQt