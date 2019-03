अत्याचार की शिकार बच्ची की फोटो देखी तो रो पड़े 83 साल के धर्मेंद्र, बोले- मेरी बांहों में आ जाओ प्यारी गुड़िया

मुंबई. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र ने एक इंस्टाग्राम यूजर की पोस्ट शेयर की है। एक सीरियाई बच्ची की फोटो शेयर करते हुए 83 साल के धर्मेंद्र ने लिखा है, "अत्याचार की शिकार मासूम। मेरी आत्मा तुम्हारे लिए रो रही है मेरी प्यार सीरियाई बच्ची। मेरी बांहों में आ जाओ प्यारी गुड़िया। मैं तुम्हे तुम्हारे प्रिय पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। वे भी रोते हुए अपनी गुड़िया को ढूंढ रहे हैं। प्यारे दोस्तों खुशियां देना मेरी आदत है। मैंने फिर से आपको रिप्लाई देना शुरू कर दिया है और अचानक मैंने मिस्टर धालीवाल की यह फाइल खोली और टॉर्चर्ड मासूम की फोटो देखकर जोर का झटका लगा और....।"

