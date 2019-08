Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 04:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दीया मिर्जा ने पति साहिल सिंघा से 11 ग्यारह साल पुराने रिश्ते और 5 साल पुरानी शादी को तोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। दीया ने सोशल मीडिया पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि वो और साहिल आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं लेकिन दोस्त बने रहेंगे। हालांकि, इसके तुरंत बाद फिल्म राइटर कणिका ढिल्लन ने भी अपने पति प्रकाश कोवेलामुडी से अलग होने का अनाउंसमेंट कर सबको हैरत में डाल दिया।इन दोनों कपल्स के रिश्ते टूटने में भी कोई कनेक्शन भी होने के कयास लगने लगे हालांकि दीया और कणिका दोनों ने ही इससे इनकार किया है।

कणिका से साहिल के अफेयर की थीं ख़बरें: रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीया और साहिल के रिश्ते में पिछले एक महीने में ही काफी बदलाव आ गया। दीया अपने वेब शो की शूटिंग के लिए कुछ समय साहिल से दूर हिमाचल में थीं. वहीं पिछले कुछ समय से साहिल की कणिका से काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। ऐसे में दीया की शादी टूटने की वजह यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है लेकिन कणिका ने मीडिया रिपोर्ट्स का सोशल मीडिया पर खंडन करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा-हास्यास्पद और गैर-जिम्मेदाराना, फिक्शन लिखना मेरा काम है!क्या टैबलॉयड थोड़े जिम्मेदार बन सकते हैं?एक समय पर एक जैसी खबरें आने का यह मतलब नहीं कि उन्हें इंटरलिंक किया जाए!मैं दीया/साहिल से पूरी लाइफ में कभी नहीं मिला!कृपया इससे बाहर आइए और हमें अपने काम करने दीजिए।

Laughable-Despicable-Irresponsible! Fiction writing is my job!Can tabloids b a lill more responsible pls? Jst bcos 2news items come at d same time-They can’t b interlinked! It’s not a potpourri! Hav NEVER met Diya/ Sahil in my ENTIRE life! Pls get over it n let us get back 2work!

दीया ने भी किया बचाव: दीया ने भी इन खबरों का खंडन करते हुए लिखा-किसी तीसरे की वजह से मेरे और साहिल के रिश्ते में दरार आने की खबरें बिलकुल निराधार हैं। हमने मीडिया से सहयोग की अपेक्षा की थी कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें।

3)There is absolutely no truth to the alleged reports and no third person is the reason for Sahil and I to part ways. We have requested the media to be graceful and allow us this time for some privacy. Really hope they can respect that.