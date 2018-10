Danik Bhaskar Oct 08, 2018, 04:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सोमवार को एक बार फिर 95 साल के दिलीप कुमार को निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी उनके करीबी फैज़ल फारुखी के हवाले से दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। इसी बीच फैज़ल ने एक और ट्वीट करते हुए उनके प्रशंसकों से दिलीप साहब के साथ ली गई फोटोज को शेयर करने कहा। फैसल के इस ट्वीट के बाद चंद ही मिनटों में दिलीप कुमार के फैन्स ने सैकड़ों फोटो पोस्ट कर दिए हैं।

पहले भी उड़ी थी खराब सेहत की अफवाह : कुछ दिन पहले ही दिलीप कुमार की सेहत खराब होने की बात सामने आई थी लेकिन फारुखी ने इस बात का खंडन कर दिया था और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि दिलीप कुमार ठीक हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।

Want to inform you @TheDilipKumar has been admitted to hospital last night. He's being treated for recurrent pneumonia. Praying...will keep you updated on twitter. --FF ( @faisalMouthshut )

फोटो क्लिक करवाने के शौकीन : फैज़ल ने दिलीप कुमार के फोटो खिंचवाने के शौक के बारे में भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है- पिछले 70 से ज्यादा सालों के दौरान दिलीप साहब को फोटो खिंचवाने का शौक रहा है, उन्होंने हजारों फैन्स को ऑटोग्राफ भी दिया है। यदि आपके या आपके किसी रिलेटिव के साथ वे फोटो हैं, तो उन्हें पोस्ट कीजिए, हम उन्हें रिट्वीट करेंगे।

Over the last 70+ years @TheDilipKumar Saab has enjoyed posing for photos and autographs for thousands of fans. If you or your relative have one such picture with Dilip Kumar Saab pls post it on twitter. We will retweet it -FF