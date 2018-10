Danik Bhaskar Oct 05, 2018, 07:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की सेहत को लेकर आ रही खबरों का उनके करीबी फैसल फारुखी ने खंडन कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा-मीडिया में चल रही खबरें बेबुनियाद हैं। दिलीप साहब की सेहत पहले से ठीक है बल्कि और बेहतर है। उनके लिए दुआ कीजिए। फैसल के इस ट्वीट को दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया है। फैसल पेशे से mouthshut.com के सीईओ और एडवोकेट हैं।

a report in @DeccanChronicle regarding @TheDilipKumar's health is blatant mischief and uncalled for. Infact Saab's health is much better and he is recovering. Pls keep him in your prayers.