बिल्डर के जेल से छूटने पर घबराए दिलीप कुमार और सायरा बानो, लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार, ट्वीट कर लिखा- सीएम के भरोसा दिलाने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया

। एक कथित भू-माफिया से परेशान होकर एक्टर की पत्नी ने अब प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल के पॉश इलाके पाली हिल में के बंगले के पास दो प्लॉटों पर भूमाफिया समीर भोजवानी ने अपना दावा किया था। इन्हीं में से एक में का बंगला भी है। इसी बात को लेकर ने के ट्विटर अकाउंट से लिखा- मैं ं माननीय प्रधानमंत्री सर से अनुरोध करती हूं कि भू-माफिया समीर भोजवानी जेल से छूट गया है। सीएम देवेन्द्र फडणवीस के भरोसा दिलाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पद्मविभूषण से नवाजे जा चुके शख्स को धमकियां दी जा रही है। मैं इस सिलसिले में आपसे में मिलना चाहती हूं।



अप्रैल में गिरफ्तार हुआ था समीर

समीर के खिलाफ ने इसी साल जनवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बिल्‍डर के खिलाफ के बंगले पर कब्‍जा करने और धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया था। पुलिस को शक था कि भोजवानी ने प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात तैयार करवाए थे। ईओडब्ल्यू की टीम ने भोजवानी के स्थित घर पर छापा मारा था, जहां से चाकू समेत दूसरे हथियार बरामद किए गए थे। बाद में आर्थिक अपराध शाखा ने भोजवानी को अप्रैल, 2018 में गिरफ्तार कर लिया था।



ने महज 1.40 लाख में खरीदी थी जमीन...

बता दें कि ने पाली हिल बंगले की ये जमीन 1953 में खरीदी थी। उस वक्त इस जमीन की कीमत महज 1.40 लाख रुपए थी। साल 2008 में इस जगह को री-डेवलप करने के लिए परजिता डेवलपर्स के साथ एक करार हुआ। इसके बाद 30 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डेवलपर्स से दिलीप को जमीन सौंपने का ऑर्डर दिया। बाद में सितंबर, 2017 में को इस प्रॉपर्टी पर कब्जा मिल गया।

यहां देखें ट्वीट...

Request from Saira Banu Khan: The Hon’ble @PMOIndia Shri @narendramodi

Sir, Land Mafia Samir Bhojwani realeased from Jail. No Action Taken despite assurances by CM @Dev_Fadnavis

Padma Vibhushit betrayed, Threatened by money n muscle power. Request meeting wth u in #mumbai