दीपिका कक्कड़ को मिल रहीं श्रीसंथ के फैन्स से धमकियां, एक ने कमेंट करते हुए बोला- अगर तू मुझे दिख गई तो तुझ पर एसिड फेंक दूंगा

. ' 12' (Bigg Boss 12) की विनर एंड टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Deepika kakar) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। विनर बनने के बाद दीपिका जहां एक तरफ खुशी एन्जॉय कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक दीपिका को एसिड अटैक (Acid Attack) की धमकी मिली है। श्रीसंथ (Srisanth) के एक फैन ने दीपिका को लेकर लिखा है, "कितनी घटिया औरत है ये मक्खी तू एकबार लाइव आ डायवोर्सी औरत। हम तुझे कितना ट्रोल करेंगे। अभी तेरी पर्सनल लाइफ पर हम अटैक करेंगे। देख लेना तू और मैं अगर मुंबई में है तू अगर दिख जाए तो तुझ पर एसिड फेंक के मारूंगा।" मतलब साफ है दीपिका के विनर बनते ही श्रीसंथ के फैंस ने बीते 5 दिन में ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया हैं। दीपिका के खिलाफ और श्रीसंथ के सपोर्ट में कई तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्राइम की तरफ बढ़ चुका है। इसके खिलाफ दीपिका के फैंस ने मुंबई पुलिस में शिकायत की है। हालांकि इस मामले पर अभी तक दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) का कोई बयान नहीं आया है। बता दें, शो में दीपिका ने श्रीसंथ को अपना भाई माना था और बाहर भी वो इस रिश्ते को निभा रही हैं।



दीपिका के विनर बनने से खुश नहीं थे सलमान

- 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) में करीब साढ़े तीन महीने (106 दिन) रहने के बाद दीपिका शो की विनर बनीं। फिनाले में दीपक ठाकुर (Deepak Thakur) पहले ही 20 लाख रुपए से भरा सूटकेस लेकर बाहर हो गए। फिर पब्लिक वोटिंग के आधार पर श्रीसंथ को बाहर होना पड़ा और दीपिका ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी।

- दीपिका को प्राइज मनी के रूप में 50 लाख रुपए मिलने थे। लेकिन इसमें से पहले ही 20 लाख रुपए दीपक को मिल गए थे। इसलिए बचे हुए 30 लाख रुपए दीपिका को दिए गए।

- सूत्रों के अनुसार, "सलमान दीपिका के जीतने से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि श्रीसंथ जीते। उनके अनुसार श्रीसंथ इस टाइटल को डिजर्व करते थे। वो यहां अपनी इमेज को क्लीन करने आए थे। शो में एक एजेंडा लेकर आए थे, जो कि शो के अंत तक पूरा भी हो गया था। उन्होंने न सिर्फ अपनी इमेज बदली, बल्कि उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन चैनल ने दीपिका को विनर घोषित कर दिया। क्योंकि वो चैनल की ब्रांड हैं। फिनाले के दौरान भी चैनल और के बीच इस बात को लेकर बहस हुई थी।"

- सलमान शो की घटती टीआरपी की वजह से भी खुश नहीं थे। सिफारिश के आधार पर कंटेस्टेंट्स का चयन किए जाने को लेकर भी वो नाराज थे। उन्हें लगता है कि शो ने अपना चार्म खो दिया है। इसलिए वो शो को आगे होस्ट नहीं करना चाहते। कथिततौर पर चैनल और 'बिग बॉस' के मेकर्स के बीच कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो चुका है और प्रोडक्शन हाउस इसे रिन्यू करने की प्लानिंग भी नहीं कर रहा है।

- ऐसी संभावनाएं भी हैं कि शो आने वाले समय में दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो जाए। खबरें हैं कि सलमान ने न सिर्फ शो के साथ संबंध खत्म करने का फैसला लिया है, बल्कि चैनल के साथ भी वो आगे काम नहीं करना चाहते। बता दें कि सलमान चौथे सीजन से लगातार 'बिग बॉस' के होस्ट करते रहे हैं और पहले भी कई बार वो यह कह चुके हैं कि शो को होस्ट नहीं करेंगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि सलमान 'बिग बॉस' के अगले सीजन में दिखाई देंगे या नहीं।

Dear @MumbaiPolice this guy is threatening to throw acid on lady...Please arrest him early as possible

View this post on Instagram

The proudest moment for me!!! As the top two contestants were #sreepika !!! Thank you bhai for being with me in this difficult journey.... no matter what we both were together in every situation standing by each other and this was our biggest strength!!! Already missing the Statue... the fights and the meals we had together in the house.... I am and will be your sister for life..... @sreesanthnair36

A post shared by Dipika (@ms.dipika) on Jan 1, 2019 at 4:49am PST