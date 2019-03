टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड ने अंडर गारमेंट के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी का लुक देख यूजर्स कर रहे भद्दे कमेंट्स, एक बोले- 'बस करो कितना बेशरम बनोगी मैडम'

एंटरटेनमेंट डेस्क. की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वे रेड कलर के अंडर गारमेंट के साथ ब्लू जीन्स में नजर आ रही हैं। उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिशा की फोटो मात्र 30 मिनट में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। उनकी फोटो पर यूजर्स भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'लोग पैसों के लिए कुछ करते हैं'। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'बस करो कितना बेशरम बनोगी मैडम'। एक ने लिखा- 'ये दंगे करवाएंगी'। एक ने लिखा- 'होली का इंतजार खत्म'। एक बोला- 'कुछ तो शरम करो दिशा जी'। एक अन्य बोला- 'क्या होता इस दुनिया का देवा रे देवा'। एक यूजर बोला- 'ये नहीं सुधरेगी'। पहले भी कर चुकीं है ऐसे फोटोज शेयर...

💅💅💅 #MyCalvins @calvinklein

A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani) on Mar 18, 2019 at 12:09am PDT