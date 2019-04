अपनी फेवरेट सिंगर के गाने पर जमकर नाची टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड, डांस में दिखाया हिप-हॉप और सेक्सी मूव्स का कॉम्बिनेशन, वायरल हो रहा Video

नजर

की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिशा अपनी फेवरेट सिंगर सेलिना गोमेज के गाने 'Can't get enough' पर डांस करतींआ रही है। उनके डांस मूव्स देखने लायक है। वे डांस में हिप-हॉप और सेक्सी मूव्स का कॉम्बिनेशन दिखा रही हैं। दिशा का वीडियो देख फैन्स उनके मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'किलर मूव्स'। एक ने लिखा- 'कभी रिंकिया के पापा.. पर डांस करो न दीदी'। एक ने लिखा- 'अमेजिंग डांस और बेहतरीन मूव्स'। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा- 'घायल हो गए हम'। एक बोला- 'आपको इस तरह का डांस करता देख यकीन नहीं हो रहा है'। बता दें कि दिशा के इस डांस वीडियो को कुछ घंटों में ढाई लाख से भी ज्यादा लाइक्स मिले हैं। बात दिशा के वर्कफ्रंट की करें तो वे सलमान खान की फिल्म 'भारत' में नजर आएंगी। इस फिल्म में , , , तब्बू लीड रोल में हैं।