Dainik Bhaskar May 23, 2019, 04:23 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कई बॉलीवुड सेलेब्स इस बार लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी बनकर उतरे लेकिन इनमें सनी लियोनी का नाम शामिल न होने के बावजूद वह चुनावी नतीजे घोषित होने के समय चर्चा में आ गईं। दरअसल, चैनल पर चुनावी नतीजों लाइव दिखाते हुए एक न्यूज एंकर ने सनी देओल की सनी लियोनी को गुरदासपुर पंजाब से आगे बता दिया। इस गलती का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया।

Arnab is so excited today he goofed up Sunny Deol as Sunny Leone😂🤣😂#Verdict2019 #ElectionResults2019 pic.twitter.com/SBDt1DEDoE — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) May 23, 2019

सनी लियोनी ने भी दिया रिएक्शन: इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए सनी ने भी रिएक्ट करते हुए लिखा-मैं कितने वोटों से आगे चल रही हूं? उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी काफी मजेदार कमेंट किए और उनके सेंस ऑफ़ ह्यूमर की तारीफ की।

Leading by How many votes ???? ;) 😜 — Sunny Leone (@SunnyLeone) May 23, 2019

