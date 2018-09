हमशक्ल की फोटो शेयर करके बोले इमरान हाशमी, 'कौन है ये चीटर जिसने मेरा लुक कॉपी किया'

बॉलीवुड डेस्क. इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म ‘चीट इंडिया’ की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के सेट से अपने हमशक्ल की चार तस्वीरों का एक कोलाज शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है... Who’s this cheater !! trying to copy me look ! #NakalMeinHiAkalHai #CheatIndia #doppelganger

पाकिस्तान में रहता है हमशक्ल: सूत्रों के मुताबिक यह हमशक्ल फिल्म में उनके साथ शूटिंग कर रहा है। इसका नाम मजदक जान है जो कि सियालकोट,पाकिस्तान का रहने वाला है। एक इंटरव्यू में मजदक ने कहा था, 'मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, मैं स्टार न होते हुए भी स्टार बन गया हूं।'

अगले साल आएगी फिल्म: एजुकेशन सिस्टम में हो रहे स्कैम पर बेस्ड इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है। अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में इमरान के अपोजिट श्रेया धनवंतरी होंगी।