Emraan Hashmi Son Ayaan Is Now Cancer Free: 5 साल तक कैंसर से जूझने के बाद पूरी तरह ठीक हुआ इमरान हाशमी का बेटा, फोटो शेयर कर इमरान ने लिखी इमोशनल पोस्ट, सोशल मीडिया पर मिल रही दुआएं

एंटरटेनमेंट डेस्क. सोमवार का दिन एक्टर (Emraan Hashmi) के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। उनके 9 साल के बेटे अयान (Ayaan) ने आखिरकार कैंसर से जंग जीत ली। 5 साल तक इलाज कराने के लिए अब डॉक्टर्स ने अयान को कैंसर फ्री बताया है। इमरान ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ फोटोज शेयर कर इमनोशनल पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने सभी को बताया कि उनका बेटा अब कैंसर फ्री हो गया है। इमरान ने लिखा- 'आज, 5 साल के डायग्नोस के बाद अयान कैंसर फ्री घोषित किया गया है। ये एक लंबा सफर था। सभी की दुआओं और प्रार्थना के लिए शुक्रिया। कैंसर से जूझ रहे सभी लोगों को प्यार और दुआएं, आशा और भरोसा बनाए रखे। आप ये जंग जीत सकते हैं'। इमरान ने लिखी थी बुक...



- इमरान को जब पता चला था कि बेटे को कैंसर है तो उन्होंने इस दौरान एक बुक 'द किस ऑफ लाइफ: हाउ अ सुपरहीरो एंड माय सन डिफेक्टेड कैंसर' लिखी थी। इस बुक में उन्होंने बेटे के कैंसर से संघर्ष की कहानी बताई थी।



4 साल की उम्र में हुआ अयान को कैंसर

2014 में जब अयान 4 साल का था तब उसे फर्स्ट कैंसर का पता चला था। टेस्ट के बाद पता चला था कि अयान को किडनी का कैंसर है। उन्होंने लगातार बेटे का इलाज करवाया और अब वो एकदम ठीक है।

Today, 5 years after his diagnosis Ayaan has been declared cancer free. It has been quite a journey. Thank you for all your prayers and wishes. Love and prayers for all the cancer fighters out there, hope and belief goes a long way. You can WIN this battle !!! #thekissoflife

