बेहद क्यूट है हेमा मालिनी की 14 महीने की नातिन, मौसी ने गोद में लेकर क्लिक की भांजी के साथ सेल्फी तो मोबाइल को टकटकी लगाए देखती रही ईशा की बेटी राध्या, वायरल हो रही Photo

एंटरटेनमेंट डेस्क. आज इंटरनेशनल वुमन्स डे हैं। इस मौके पर की बेटी ईशा देओल में अपने इंस्टाग्राम पर बेटी राध्या और छोटी बहन अहाना देओल की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'My 2 most favourite girls in the world #mysister #mydaughter @a_tribe #radhyatakhtani on the #eve of #womansday'. ईशा द्वारा शेयर की फोटो में 14 महीने की राध्या अपनी मौसी अहाना के गोद में है। अहाना मोबाइल से सेल्फी क्लिक कर रही हैं और राध्या फोन को टकटकी लगाए देख रही है। दोबारा प्रेग्नेंट है ईशा...



- ईशा फिर मां बनने वाली है। ईशा ने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज इंस्टाग्राम के जरिए पिछले महीने दी थी। उन्होंने बेटी राध्या की फोटो शेयर कर प्रेग्नेंट होने बात बताई थी। उन्होंने जो फोटो शेयर किया था, उसमें राध्या सोफे पर बैठी थी और लिखा था- 'अब वो बड़ी बहन बनने वाली हैं'।



- ईशा हमेशा से चाहती थीं कि उनकी शादी पिता की तरह हैंडसम दिखने वाले किसी लड़के से हो। ईशा की ख्वाहिश तब सच हो गई जब बचपन के दोस्त भरत तख्तानी ने उन्हें प्रपोज किया। जी हां, कम ही लोग जानते हैं कि ईशा और भरत की मुलाकात 13 साल की उम्र में हो गई थी। दोनों अलग-अलग स्कूल में पढ़ते थे लेकिन इंटर-स्कूल टूर्नामेंट में इनकी मुलाकात होती थी। इन्हीं मुलाकातों के बीच भरत, ईशा को दिल दे बैठे थे।



रचाई 2 बार शादी

ईशा और भरत ने पहली शादी 29 जून, 2012 को जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में की थी। शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंसी में ईशा ने दोबारा 24 अगस्त, 2017 को हसबैंड भरत के साथ शादी की। दोबारा शादी में कपल ने तीन फेरे लिए थे। दरअसल, ईशा चाहती थीं कि उनकी गोद भराई पर वे और भरत दोबारा शादी करें।

- ईशा को 2002 में आई उनकी डेब्यू मूवी 'कोई मेरे दिल से पूछे' के लिए फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनका करियर संवर नहीं सका। ईशा का करियर महज 25 फिल्मों के आस-पास सिमट कर रह गया।

- बता दें कि ईशा के पति भरत बिजनेसमैन हैं। सिंधी फैमिली में जन्मे भरत के पिता विजय तख्तानी खुद भी बिजनेसमैन हैं। भरत के छोटे भाई बोस्टन (अमेरिका) में रहते हैं। वे फिलहाल अपने रिलेटिव के साथ आरजी बंगले प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं।