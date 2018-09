आतंकी हमले में लोगों को बचाते-बचाते कान और फेफड़े में लगी गोलियां, नेवी ने डेस्क पर बिठा दिया तो कमांडो ने पहले जीतकर दिखाया 71 किलोमीटर का मैराथन, फिर बने इंडिया के पहले दिव्यांग 'आयरनमैन'

मुंबई। 10 साल पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले में 150 लोगों की जान बचाने वाले मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया शुक्रवार रात शूट हुए केबीसी के 'कर्मवीर' एपिसोड में पहुंचे। प्रवीण तेवतिया का यह एपिसोड जल्द टीवी पर आएगा। मुंबई में बिग बी के साथ शूट हुए इस एपिसोड में प्रवीण ने मुंबई हमले की कहानी अपनी जुबानी सुनाई।

अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठे प्रवीण ने बताया, उस रात कैसे हमला हुआ, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, किस तरह लोगों की जान बचाई। यहां तक कि 4 गोलियां लगने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। प्रवीण के साहस की कहानी सुनकर अमिताभ भी उनके कायल हो गए।

अमिताभ ने किया ट्वीट...

'KBC कर्मवीर' शूट होने के बाद बिग बी ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''26/11 हमले में 150 लोगों को बचाने वाले मार्कोस यूनिट के उस खास शख्स ने अविश्वसनीय हिम्मत दिखाते हुए सीने और सिर पर गोली खाई। बावजूद इसके दिव्यांग कैटेगरी में आयरनमैन बनकर उन्होंने अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया।''



कौन हैं प्रवीण तेवतिया...

प्रवीण तेवतिया यूपी के बुलंदशहर जिले में भटौना गांव के रहने वाले हैं। वो ताज होटल पर हुए आतंकी हमले में रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुंचने वाली की टीम का हिस्सा थे। तेवतिया को अंधेरे कमरे में 4 गोलियां लगी थीं। बावजूद इसके आतंकियों को खदेड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और होटल में फंसे 150 लोगों को बचा लिया गया। गोलियों से प्रवीण के कान और फेफड़े फट गए थे। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और खुद की पहचान एक धावक के रूप में बनाई।



नेवी ने दिया डेस्क जॉब, लेकिन जिद थी खुद को साबित करने की...

32 वर्षीय शौर्य चक्र विजेता तेवतिया ने सितंबर, 2017 में 71 किलोमीटर की खारडुंग ला मैराथन में पदक जीत सबको चकित कर दिया। इसके अलावा प्रवीण भारत के पहले दिव्यांग आयरनमैन भी हैं। प्रवीण ने आयरनमैन ट्रायथलॉन में हिस्सा लिया था। इसमें 180.2 किलोमीटर तक साइकिल चलानी होती है। 110 किमी तक साइकिल चलाने के बाद प्रवीण की साइकिल का डरेलर टूट गया और वे सड़क पर गिर गए। इस दुर्घटना में उनके घुटने व टखने में चोट आई लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ दूरी पर ही साइकिल की मरम्मत करने वाली टीम का टेंट था। प्रवीण ने महज 35 मिनट में साइकिल ठीक कराई। प्रवीण ने एक इंटरव्यू में बताया था- अगले 70 किमी तक साइकिल से चढ़ाई चढ़ना वाकई मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 7:37 घंटों में 180.2 किमी को पूरा किया।

5 महीने तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे प्रवीण...

प्रवीण के मुताबिक, ''जब मुझे गोली लगी, तो डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन 5 महीने तक संघर्ष करने के बाद मैं ठीक हुआ। हालांकि मेरी सुनने की क्षमता कम हो गई थी। मैंने पर्वतीय दल के लिए एप्लीकेशन भेजी लेकिन मेडिकल बेस पर उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मैंने खुद को फिट साबित करने का फैसला किया। ताज होटल के कर्मचारियों की मदद से मैं मैराथन धावक प्रवीण बाटीवाला से मिला। बाटीवाला ने लंबी दूरी की मैराथन में शामिल होने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मैंने 2014 में मैराथन की ट्रेनिंग शुरू की। चूंकि मैं मैराथन के लिए ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने नेवी से वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) ले ली।'' प्रवीण के मुताबिक, ''उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस मैं यह चाहता था कि हर कोई ये जाने कि मैं वही शख्स हूं, जिसने ताज होटल आतंकी हमले में लोगों को बचाने के लिए बतौर कमांडो काम किया था। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे भुला दें।''

यहां देखें ट्वीट...

T 2938 - KBC -KARMVEER episode .. celebrating that special human from the MARCOS unit that saved 150 lives on 26/11 attack .. and the incredible valour he showed .. shot through the chest, on the head .. survived and then became Iron Champion in the disabled category.. PRIDE pic.twitter.com/4Ukib70VkV