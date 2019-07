Dainik Bhaskar Jul 15, 2019, 12:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 83 साल के धर्मेन्द्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं और फैन्स के सवालों का भी जवाब देते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह भेंस और उसके बच्चे के साथ फनी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो पर कुछ यूजर्स ने कमेन्ट करते हुए हेमा मालिनी पर एक सवाल पूछ डाला जिसका धर्मेन्द्र ने मजेदार जवाब भी दिया।

My yong buffalo,s 🐃 first baby. Neither mother knows how to feed her newly born nor baby knows how to to take milk from his young mom. But I will make them easy with each other.A farmer cum Actor 🙏 pic.twitter.com/VxUCUbHl8R