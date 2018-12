कंगना की 'मणिकर्णिका' का ट्रेलर देखने के बाद किसी ने कहा- 'ब्लॉकबस्टर' तो कोई बोला- 'अब और इंतजार नहीं होता', दिल खोलकर ट्रेलर की तारीफ कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स

मुंबई। कंगना रनोट की मोस्टअवेटेड मूवी 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ ' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। करीब 3 मिनट के ट्रेलर में की रानी लक्ष्मीबाई के रोल में कंगना जबरदस्त लगी हैं। फिल्म में लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को पाने तक की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के ट्रेलर में बेहतरीन सिनेमेटाग्राफी से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक तक सबकुछ बेहतरीन है। इसके बाद कलाकारों की एक्टिंग और जबर्दस्त डायलॉग फिल्म में चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए। लोग फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। किसी ने फिल्म के वीएफएक्स की तारीफ की तो कोई अभी से इसे ब्लॉकबस्टर बता रहा है। दिल खोलकर ट्रेलर की तारीफ कर रहे लोग...



एक यूजर ने लिखा- शानदार ट्रेलर। अब मैं फिल्म के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा- आखिर वो दिन आ ही गया। मैं आज बहुत खुश हूं। एक और यूजर ने लिखा- ''अमेजिंग ट्रेलर, परफेक्ट एक्टिंग, डायलॉग, वीएफएक्स और हां डायरेक्शन भी। लव यू टीम।'' आप पर और आपकी फिल्म पर रानी लक्ष्मीबाई का आशीर्वाद है।



जीशू सेनगुप्ता ने निभाया लक्ष्मीबाई के पति का किरदार...

फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का रोल जीशू सेनगुप्ता ने प्ले किया है। 1850 में मणिकर्णिका का विवाह के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव की मौत के वक्त निःसंतान होने के कारण अंग्रेजों ने पर कब्जा करने की नीति बनाई थी। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने पहले स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। बता दें यह फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी।

यहां देखें ट्वीट...

Wow 😮 beautiful trailer. Can’t wait to watch this!!!

Kudos Krish!! Great job! Rani Lakshmi Bai blesses you and your movie!

Finally... The day is come.. Wow.. M so happy.... #KanganaRanaut #JhansiKiRani #ManikarnikaTrailer