Farhan Akhtar Girlfriend Shares Private Pics: 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ फरहान अख्तर ने इस जगह बिताए थे खास पल, खुद शिबानी ने शेयर कीं Photos

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर ने हाल ही में 9 जनवरी को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर (38) भी साथ थीं। फरहान और शिबानी ने बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। हालांकि अब शिबानी ने कुछ नई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें शिबानी रेड एंड व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनके साथ फरहान कैजुअल ड्रेस में दिख रहे हैं। फोटो के साथ शिबानी ने लिखा है- No biggie Just another casual movie night celebrating @faroutakhtar‘s bday. इससे पहले फरहान ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था- जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं एक चमकते हुए सितारे को कभी खोने वाला नहीं हूं। शिबानी, तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार।



शादी के 17 साल बाद फरहान ने दिया पत्नी को तलाक...

फरहान अख्तर और उनकी एक्स वाइफ अधुना ने अप्रैल, 2017 में तलाक लिया। दोनों 17 साल बाद अलग हुए। इनकी शादी 2000 में हुई थी। कहा जाता है कि फरहान की लाइफ में के आने के बाद आए दिन उनका पत्नी से विवाद होता था। धीरे-धीरे विवाद बढ़ता गया और फाइनली दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। अधुना से फरहान की दो बेटियां हैं, जिनके नाम शाक्या (15 साल) और अकीरा (7 साल) हैं। तलाक के बाद दोनों बेटियां मां के साथ ही रहती हैं।



शक्ति कपूर की बेटी के साथ आ चुकीं लिव-इन में रहने की खबरें...

जनवरी, 2017 में फरहान और श्रद्धा कपूर के लिव-इन में रहने की खबरें आईं। उस वक्त श्रद्धा की उम्र 30 साल, जबकि फरहान की 43 साल थी। कहा गया कि श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर खुद फरहान अख्तर के घर पहुंचे और श्रद्धा को वहां से जबर्दस्ती अपने घर लेकर आए थे। हालांकि बाद में शक्ति और श्रद्धा कपूर दोनों ने इस तरह की खबरों को झूठ बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'रॉक ऑन 2' में काम करने के दौरान फरहान और श्रद्धा की नजदीकियां बढ़ीं थीं। इसके बाद फरहान जुहू वाले घर को छोड़कर श्रद्धा के साथ लिव इन में रहने लगे थे।



पिछले 4 साल से एक-दूसरे को जानते हैं फरहान-शिबानी...

शिबानी और फरहान पिछले 4 साल से एक-दूजे को जानते हैं। इनकी मुलाकात 2015 में शो 'आई कैन डू दैट' के दौरान हुई थी। फरहान उस शो को होस्ट करते थे और शिबानी भी उसी शो का हिस्सा थीं। बता दें, शिबानी सलमान की फिल्म 'सुल्तान' में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही वो मॉडल और मशहूर एमटीवी वीजे एक्ट्रेस-सिंगर की बहन हैं। उन्होंने 2014 में आई मराठी फिल्म 'टाइमपास' में आइटम नंबर से शुरुआत की थी। इसके बाद 2015 में वो 'रॉय', 'नाम शबाना', 'नूर', 'भावेश जोशी' और 'शानदार' जैसी फिल्मों में नजर आईं।