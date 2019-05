बॉलीवुड डेस्क. भोपाल सीट पर एक हफ्ते लेट चुनाव की अपील कर फंसे फरहान अख्‍तर बुरी तरह ट्रोल हुए। उनके बयान ‘प्रिय भोपाल के मतदाताओं, यही वह टाइम है जब आप अपने शहर को एक और गैस त्रासदी से बचा सकते हो। हालांकि, भोपाल में छठवें चरण में 12 मई को मतदान हुआ था। यहां कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा की साध्वी प्रज्ञा चुनाव मैदान में हैं। फरहान के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई लेकिन फरहान तब भी नहीं माने और एक और ट्वीट करके दोबारा ट्रोल हो गए।

फरहान ने रविवार शाम एक और ट्वीट की जिसके बाद यूजर्स ने उनकी फिर से क्लास लगा दी। फरहान ने लिखा-हमने तारीख गलत समझी तो पकड़ लिया, जिसने इतिहास गलत समझा उसे गले लगा रहे हो।



फरहान के ट्वीट पर यूजर्स ने लिखा-अब सिर्फ इतिहास बचा है पढ़ लो। दूसरे यूजर ने लिखा-एक गोडसे का नाम मिला तो गला पकड़ लिया,और जो जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहे हैं उनको गले लगा रहे हो।

Tareekh hi nahi tumhara dimag hi galat jagah par hai barkhurdar. So casually you passed a pun on gas leak. Sookhe nashe karna kam kar do.