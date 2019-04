7 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ दिखी बॉलीवुड एक्टर की सिजलिंग केमिस्ट्री, बीच वेकेशन की PHOTOS हो रहीं वायरल

मुंबई. बॉलीवुड और उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर की कुछ अनसीन वेकेशन फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये फोटोज तब की हैं, जब कपल मैक्सिको तुलुम टाउन वेकेशन मनाने गए थे। बताया जा रहा है कि फरहान और शिबानी वहां अपनी पहली डेटिंग एनिवर्सरी मनाने गए थे। वायरल फोटोज में फरहान जहां शर्टलेस दिखाई दे रहे हैं तो वहीं शिबानी बिकिनी में नजर आ रही हैं। दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री की वजह से ये फोटोज वायरल हुई हैं।

View this post on Instagram

EXCLUSIVE: Bollywood “IT couple” Farhan Akhtar and Shibani Dandekar showing off their hot bodies in the Caribbean waters of Tulum, Mexico. The two were enjoying some sandy PDA as they celebrated their one year dating anniversary. . . MORE PHOTOS - HEAD TO LINK IN BIO @faroutakhtar @shibanidandekar

A post shared by Hollywood Pipeline (@thehollywoodpipeline) on Feb 25, 2019 at 4:00pm PST