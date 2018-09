Danik Bhaskar Sep 29, 2018, 01:22 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के द्वारा नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का अारोप लगाने के बाद बॉलीवुड दो तरफ बंट गया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं तो कुछ तनुश्री के सर्मथन में आ गए हैं।

फरहान अख्तर ने तनुश्री के सपोर्ट में ट्वीट किया है। फरहान ने रिपोर्टर जैनिस सीकेरिया के ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें जैनिस ने लिखा था... ‘कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो भले ही दशकों पहले हुई हों पर हमेशा आपकी यादों में ताजा रहती हैं। तनुश्री के साथ हुई घटना उनमें से एक हैै। मैं वहां मौजूद थी।

जैनिस के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए फरहान ने लिखा... ‘जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं उस घटना के वक्त जैनिस वहां मौजूद थी। यहां तक कि 10 साल पहले जब तनुश्री के पास कॅरिअर की सलामती को देखते हुए चुप रहने का मौका था, तब वो नहीं रहीं। तो आज भी उनकी कहानी नहीं बदली है। उनके साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके इरादे पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।’

This thread is very telling. @janiceseq85 was there at the time of the incident being debated today. Even when #TanushreeDutta had career concerns to keep quiet 10 years ago she did not & her story hasn’t changed now. Her courage should be admired, not her intention questioned. https://t.co/Ola3MNdmtS