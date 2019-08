Har cheez ki height bataane ka bahut shauk hai na tujhe. Aaj tujhe pata chalega BADLE ki height kya hoti hai #Marjaavaan releasing on 22nd November 2019 @riteishd @tarasutaria__ @rakulpreet @milapzaveri @bhushankumar #KrishanKumar @madhubhojwani @onlyemmay @nikkhiladvani @divyakhoslakumar @tseriesfilms @emmayentertainment

A post shared by Sidharth Malhotra (@sidmalhotra) on Aug 22, 2019 at 8:59pm PDT