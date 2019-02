बॉलीवुड डेस्क. फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या का गुरुवार सुबह मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में निधन हो गया। यह जानकारी राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई है।

It is with profound grief that we mourn the loss of Raj Kumar Barjatya, father of Sooraj Barjatya. May his soul Rest In Peace. pic.twitter.com/DjVejWTDMX

फरवरी में ही रिलीज हुई आखिरी फिल्म: राजकुमार बड़जात्या ने अपने राजश्री प्रोडक्शन में हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी कई फिल्में बनाई। उनका आखिरी प्रोडक्शन वर्क फिल्म हम चार 15 फरवरी 2019 को रिलीज हुआ है।

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने ट्वीट करके जानकारी दी।कोमल नाहटा ने लिखा - राजकुमार बड़जात्या नहीं रहे, उनके निधन की खबर से स्तब्ध हूं। पिछले हफ्ते ही उनसे प्रभादेवी स्थित ऑफिस में मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के साथ लम्बा समय बिताया था। वे सेहतमंद लग रहे थे और अब वे नहीं रहे।

Terribly shocking news. Shri RajKumarBarjatya passed away some minutes back at RelianceHurkissondas Hospital. Can’t believe this. Met him just a week back at his Prabhadevi office. He spent so much time with me and my family. He looked perfectly alright then. And now, he’s gone!