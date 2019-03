बॉलीवुड डेस्क. साल की शुरुआत पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के जरिए हुई। इसके बाद ठाकरे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बन रही बॉयोपिक 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही। इसी के साथ अगले महीने एक और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंचने को तैयार है। ये फिल्म भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बाहदुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री पर बनाई गई है। फिल्म का नाम 'द ताशकंद फाइल्स' है। इसमें मुख्य किरदारों में नसीरुद्दीन शाह, मिथुन चक्रवर्ती, श्वेता बासु, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक, मंदिरा बेदी, पल्लवी जोशी, अंकुर राठी और प्रकाश बेलावाड़ी हैं। इसके निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। ये 12 अप्रैल को रिलीज होगी। ताशकंद फाइल्स के नाम से बने एक ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है।

3 साल फिल्म की टीम इकट्ठे कर रही है फैक्टस

दरअसल 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हुआ था। इस समझौते के एक दिन बाद यानि 11 जनवरी को शास्त्री की रहसम्य ढंग से मौत हो गई थी। फिल्ममेकर और फिल्म से जुड़ी टीम पिछले 3 साल से इस घटना पर रिसर्च कर रही है और दुनिया भर से तथ्य जमा रह रही है। क्योंकि सरकार के पास शास्त्री की मौत से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है।

पिछले साल फिल्म के इसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फिल्म की टीम ने दर्शकों से शास्त्री की मौत से जुड़े तथ्य मांगे थे। उन्होंने लिखा था- 'शास्त्री की मौत आज भी रहस्य है अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई भी तथ्य हैं तो हमारे साथ शेयर करिए।'

Know anything about the mysterious death of #LalBahadurShastri? Then please mail the information at tashkentmovie@gmail.com. #TheTashkentFiles #TheTashkentStory https://t.co/ALjH5gLmso