Danik Bhaskar | Sep 23, 2018, 01:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्ममेकर कल्पना लाजमी का रविवार को निधन हो गया। वे 64 साल की थीं। कल्पना सालभर से किडनी कैंसर का इलाज करा रही थीं। उनको धीरुबाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने आज (रविवार) सुबह 4.30 बजे अंतिम सांस ली। पिछले तीन महीने से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। कल्पना को किडनी के साथ-साथ लीवर की भी समस्या थी।



You will be missed Kalpanaji.Was not your time to go..but may your heart now be at peace.🙏🏻🕉🙏🏻 . Those days while shooting Daman will be a treasured memory. #KalpanaLajmi Om Shanti. pic.twitter.com/mtteS4nAlZ — Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 23, 2018

बॉलीवुड कर रहा था सपोर्ट : कुछ महीने पहले ही उनके पति सिंगर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका हफ्ते में चार बार डायलिसिस होता था। जिसका खर्च कई सेलेब्स मिलकर उठा रहे थे। आमिर से लेकर सलमान खान तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया भी किया था।

Saddened by the passing away of acclaimed filmmaker, producer & screenwriter Kalpana Lajmi, who stood for breaking new ground in Indian cinema with films like ‘Rudaali’. My condolences to her family and admirers — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 23, 2018

हर फिल्म के केन्द्र में होती थी महिला : कल्पना लाजमी ने ज्यादातर महिला केंद्रित फिल्में बनाई थीं। उन्होंने 'एक पल, रुदाली, चिंगारी, क्यों जैसी फिल्में बनाईं। उन्होंने टीवी सीरियल 'लोहित किनारे' का भी डायरेक्शन किया था। 2006 के बाद उन्होंने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। कल्पना पेंटर ललिता लाजमी और फेमस डायरेक्टर गुरु दत्त की भतीजी थीं।

I will miss her strong energetic voice, her indefatigable drive to create, her laughter that was always so full of real joy and her wonderful sense of humour. Most of all I will miss my movie partner. Cant believe you’re gone Kalpana. RIP sweetheart ❤️ pic.twitter.com/kJFCKtct7e — Soni Razdan (@Soni_Razdan) September 23, 2018

रुदाली के लिए मिला था नेशनल अवॉर्ड : कल्पना को फिल्म 1993 में आई फिल्म 'रुदाली' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था। इसी फिल्म के लिए डिपंल को भी बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था। फिल्म में डिंपल कपाड़िया, राखी, राज बब्बर, अमजद खान लीड रोल में थे। इसके अलावा 66वें अकादमी अवॉर्ड्स में फिल्म 'रुदाली' को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगिरी में एंट्री भी मिली थी।

Deeply saddened... at around 4:30 am today morning #KalpanaLajmi passed away .. May she rest in peace. — Huma Qureshi (@humasqureshi) September 23, 2018