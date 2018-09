'फिरंगी मल्लाह से सुरैया जान तक, 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' की स्टारकास्ट का लुक

मुंबई। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट जल्द ही फिल्म "ठग्स ऑफ हिंदोस्तान" लेकर आ रहे हैं। 8 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के सभी अहम किरदारों का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। फिल्म के लीड कैरेक्टर यानी आमिर खान और से लेकर हीरोइन और फातिमा सना शेख के किरदारों का भी लुक रिवील हो चुका है। फिल्म में कोई ठग बना है तो कोई तीरंदाज योद्धा। हम बता रहे हैं 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' के उन 5 अहम किरदारों के बारे में, जिनका परिचय खुद आमिर खान ने दिया है।



आमिर खान

फिल्म में आमिर खान 'फिरंगी मल्लाह' के रोल में नजर आएंगे। इस लुक में आमिर खान अजीबोगरीब कपड़े पहने दिख रहे हैं। खास बात ये है कि वो किसी घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार दिख रहे हैं। इस रोल के लिए आमिर ने पियर्सिंग कराने के साथ ही बाल भी बढ़ाए हैं। आमिर ने फिल्म में अपने इस किरदार को मजेदार अंदाज में बयां किया है। उन्होंने लिखा है- ''और इ हैं हम, फिरंगी मल्लाह...हम से ज्यादा नेक इंसान इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। सच्चाई तो हमरा दूसरा नाम है और भरोसा हमरा काम। दादी कसम!!!''

यहां देखें ट्वीट...

John Clive..not to be confused with Robert Clive..as you can see he is one of the most gentle and kind souls. Loving, caring non violent, and generous. My idol! #JohnClive #ThugsOfHindostan | @yrf | @TOHtheFilm @SrBachchan @fattysanashaikh #KatrinaKaif pic.twitter.com/GBS9XgveEQ