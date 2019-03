Dainik Bhaskar Mar 25, 2019, 12:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। उनका लुक देख कर हर कोई हैरान है। वो हूबहू एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की तरह लग रही हैं। दीपिका का ये लुक एसिड अटैक के बाद का है। उन्होंने खुद फिल्म से पहली तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की।

दीपिका फोटो शेयर करते हुए लिखती हैं- 'एक किरदार जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, मालती।' इसी के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी है। ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज की जाएगी।

फिल्म छपाक में दीपिका एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में उनका नाम मालती है। एसिड अटैक के दर्द को वो किस कदर बयां करने वाली है इसका अंदाजा उनके पहले लुक से लगाया जा सकता है। इसका निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। साथ ही इस फिल्म से दीपिका बतौर निर्माता भी इससे जुड़ी हैं। दीपिका के अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं।

दीपिका के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स के रिएक्शन आ रहे है। हर कोई उनके लुक की तारीफ कर रहा है। आलिया भट्ट, वरुण धवन, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर और विक्की कौशल दीपिका को देख स्तब्ध हैं।

अर्जुन कपूर ने ट्वीट किया- 'खूबसूरत। दीपिका, मेघना और फिल्म की पूरी टीम को हूबहू किरदार को दिखाने का श्रेय जाता है।'

Beautiful. @deepikapadukone @meghnagulzar & the entire team deserve to be given credit for this remarkably accurate visual portrayal. https://t.co/LCUg6SfU9m — Arjun Kapoor (@arjunk26) March 25, 2019

परिणीति चोपड़ा लिखती हैं- 'अब यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है।'

विक्की कौशल ने दीपिका के लुक को देख कर ट्वीट किया- 'यह कितना अद्भुत है! मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता, टीम को शुभकामनाएं।'

राजकुमार राव लिखते हैं- 'ये जबरदस्त है। आपको मालती के रूप में देखने का इंतजार नहीं कर सकता।'

This is brilliant. Can’t wait to see you as #Malti. It’s path breaking. More power to you Deepika. ❤️🤗 https://t.co/Shu5QqoVSP — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) March 25, 2019

All the best as you’ll begin this new journey @deepikapadukone @meghnagulzar @foxstarhindi waiting to know this story 🙌🏼❤️ https://t.co/nLXgKVRnAJ — Kiara Advani (@Advani_Kiara) March 25, 2019

बॉलीवुड स्टार्स के अलावा फैंस भी दीपिका के लुक के देख हैरान हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं।

बहुत मेहनत और प्यार से लिखी - मालती। Can’t even say this is a dream come true because never even allowed myself to dream that @deepikapadukone would play the part one day! #gratitudepost https://t.co/50DVuW00UV — Atika Chohan (@AtikaChohan) March 25, 2019

फिल्म की शूटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। इस फिल्म के लिए दीपिका ने शादी के बाद ससुराल में अपनी पहली होली नहीं मनाई है। फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी। ये बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर से टकराएगी।