बॉलीवुड डेस्क. विकी कौशल इन दिनों सरदार उधम सिंह की बायोपिक में व्यस्त हैं। इस फिल्म का निर्देशन शूजित सरकार कर रहे हैं। फिल्म सेट्स से विकी की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में विकी सरदार के लुक में नहीं बल्कि क्लीन शेव लुक और अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनें दिखाई दे रहे हैं। वो काफी इंटेंस भी नजर आ रहे हैं। फिल्म सेट से एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें शूजित और विकी सीन डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

2020 में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा- 'फिल्म उधम सिंह से विकी कौशल का पहला लुक जिसको शूजित सरकार निर्देशित कर रहें हैं और रितेश शाह और शुभेंदु भट्टाचार्य ने इसकी कहानी लिखी है। प्रोड्यूसर रॉली लहिरी और शील कुमार है। ये अगले साल रिलीज होगी।'

Here's the first look... Vicky Kaushal in and as #SardarUdhamSingh... Directed by Shoojit Sircar... Written by Ritesh Shah and Shubendu Bhattacharya... Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar... 2020 release. pic.twitter.com/HnbTirrbiY