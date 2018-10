Danik Bhaskar Oct 09, 2018, 01:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्राेड्यूसर साजिद नाडियादवाला की फिल्म छिछाेरे का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में पहली बार सुशांत सिंह और श्रद्धा कपूर को साथ देखा जा सकता है। फिल्म का डायरेक्शन दंगल का निर्देशन कर चुके नितेश तिवारी कर रहे हैं। पोस्टर की खासियत इसके स्टार्स का यंग और ओल्ड लुक है। इसमें फिल्म के 7 एक्टर्स जवान और बूढ़े दिखाए गए हैं।

सस्पेंस क्रिएट कर रहा पोस्टर : पोस्टर में एक लाइन लिखी है- कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। जिससे फिल्म के कॉमेडी ड्रामा का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि पोस्टर से बहुत कुछ कहानी नहीं पता चलती लेकिन सातों एक्टर्स का डबल लुक टाइटल के अकॉर्डिंग फिल्म में उनके छिछोरेपन की कहानी हो सकती है।

ये एक्टर्स हैं फिल्म में : फिल्म में सुशांत, श्रद्धा के अलावा वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज भसीन, नवीन शेट्‌टी, सहर्ष कुमार, तुषार पांडे भी हैं। खबरों के अनुसार फिल्म का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग कॉलेज का है। डायरेक्टर नितेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर पाेस्टर शेयर करते हुए लिखा है- अ टाइमलेस टेल ऑफ टाइमपास।

"A Timeless Tale Of Timepass" #Chhichhore! Starring @itsSSR, @ShraddhaKapoor and an insanely talented cast. Presented by @foxstarhindi, a @NGEMovies production. Releasing on 30th August 2019. #SajidNadiadwala pic.twitter.com/tExF6GA8MC