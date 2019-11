Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 05:49 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर सोना मोहापात्रा ने अनु मलिक के सपोर्ट में आईं हेमा सरदेसाई को बेवकूफ औरत कहा है। सोना के अलावा नेहा भसीन ने भी अनु को बेहतर इंसान कहने वाली हेमा का आड़े हाथों लिया और ट्विटर पर इस विषय को अपनी तरफ से खत्म लिखा है।

Somebody tell Ms Sardesai that yes, it takes two bodies to even get raped but that does not mean the person getting raped is to be blamed?

Also, this is called victim shaming & it is the reason why minors, survivors & their families haven’t formally complained? Sick, Silly woman. https://t.co/BK0uyqvWTX — ShutUpSona (@sonamohapatra) November 6, 2019

ट्विटर पर किया गुस्सा जाहिर : सोना ने एचटी की खबर को कोट करते हुए लिखा है- “कोई जाकर मिस सरदेसाई को बताए कि हां, रेप करने में दो शरीर लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीड़ित को ही दोषी ठहराया जाए। यही कारण है कि इस तरह पीड़ितों पर आराेप लगाने के कारण नाबालिग और उनके परिवार शिकायत नहीं करते, बीमार, मूर्ख महिला।"

Takes two hands to clap? Seriously? Slow clap for you mam with both my hands

Who wants publicity to come out in thr open about Anu Malik.

Lets not patronise others just coz you got lucky to be treated well.. 🙏 https://t.co/RlDiU8aepD — Neha Bhasin (@nehabhasin4u) November 5, 2019

नेहा भसीन ने भी किए ट्वीट्स : वहीं नेहा भसीन ने भी दो ट्वीट्स करते हुए लिखा- ताली बजाने में दो हाथ लगते हैं, सच में? आपके लिए मैं अपने दोनों से धीरे-धीरे तालियां बजा रही हूं। कौन चाहता है कि अनु मलिक के बारे में सामने आकर बोले। बस उसका बचाव न करें क्योंकि आप भाग्यशाली हो जिससे अच्छा व्यवहार किया गया।

And lastly if this was 2004 n i was a not a dumb 21 year old id not run away but slap him hard. Make a video of him and tell him to his face what every1 knows already he is. Jhooth bolna hai sabko bolo for me this topic is now over. https://t.co/RlDiU8aepD — Neha Bhasin (@nehabhasin4u) November 5, 2019

एक और ट्वीट में नेहा लिखती हैं- आखिर में यह कहना है वह 2004 था और यदि तब मैं 21 साल की नहीं होती। तो मैं भागती नहीं बल्कि उसको जोर से थप्पड़ मारती। उसका एक वीडियो बनाती और उसके मुंह पर जाकर वही कहती जो आज हर कोई जानता है। झूठ बोलना है तो सबको बोलो। मेरे लिए यह बहस अब खत्म हो गई है।

Neha,the minions of the patriarchy & perverts,people like Hema Sardesai don’t deserve even a mention here or anywhere in this discourse but it is obvious that they have popped up to serve the masters, shame the victims, survivors & bid to try weaken the Warriors! Won’t happen https://t.co/gPnLewG0fX — ShutUpSona (@sonamohapatra) November 7, 2019

नेहा को कोट करते हुए सोना ने एक और ट्वीट किया- नेहा, पितृसत्ता और हवस के पुजारियों के खास बने हेमा सरदेसाई जैसे लोग यहां या कहीं भी उल्लेख करने के लायक नहीं हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि वे उनकी सेवा करने, पीड़ितों को शर्मिंदा करने, जीवित रहने और जूझने वालों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं होगा।