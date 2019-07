Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 02:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार लगातार फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। लगातार उनकी फिल्मों के पोस्टर, गाने, टीजर और ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं। गुरुवार देर रात उनकी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का फर्स्ट लुक जारी किया गया। इसका निर्देशन फरहाद सामजी कर रहे हैं और निर्माता साजिद नाडियाडवाला हैं। एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर किया है।

Coming on Christmas 2020!

In & As #BachchanPandey 😎

In #SajidNadiadwala’s Next, directed by @farhad_samji @NGEMovies @WardaNadiadwala pic.twitter.com/ayMkzwPEsJ