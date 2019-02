फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्पलाइज के प्रमुख अशोक पंडित ने कहा- पाकिस्तानी कलाकारों-संगीतकारों को भी हिंदुस्तान में बैन करना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू भी जब तक आर्मी से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम उन्हें शो में काम नहीं करने देंगे।

#FWICE starts showing its solidarity to our #martyrs Of #PulwamaAttack. 24 crafts get together to condemn terror act of #Pakistan at Filmcity. pic.twitter.com/QOT2LLm1iK