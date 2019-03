बॉलीवुड डेस्क. बिग बॉस सीजन 7 की विनर गौहर खान ने लखनऊ में दो कश्मीरी युवकों के साथ हुई मारपीट पर आक्रोश जताया है। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें दो ड्राय फ्रूट बेचने वालों को लोगों ने जमकर पीट दिया। गौहर ने इसी का विरोध करते हुए ट्विटर पर कई ट्वीट लिखे। उन्होंने लिखा-कौन आतंकवादी और कौन पीड़ित,हर बड़ी दाढ़ी वाला शख्स आतंकवादी नहीं है। उम्मीद है कि हर सही दिमाग वाला हिंदू भगवा रंग के गलत प्रचार से बचेगा। उठिए,नफरत को रोकिए, आतंकवादी को रोकिए।

Kaun terrorist aur kaun victim ?????? Every beard sporting man is not a terrorist! Hopefully the right minded Hindus will be appalled too by the Misrepresentation of the saffron color !!! Speak up! Stop the hate ! Stop terrorism ! Of all kinds , in the name of ALL faiths ! 😡 https://t.co/pseMZdH7Fn