लोकसभा चुनाव: पहले चरण की वोटिंग के बीच जम्मू-कश्मीर के नेता ने बता दी EVM में खराबी, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने जताया दुख तो भड़क गए सोशल मीडिया यूजर्स

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस और ' 7' की विनर चुनाव के दौरान EVM की खराबी से दुखी हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना यह दुख जाहिर किया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जम्मू- में भी वोट डाले गए। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के लीडर ने एक वीडियो शेयर कर ट्विटर पर लिखा है, "पुंछ पोलिंग स्टेशन पर में कांग्रेस के सिंबल की बटन काम नहीं कर रही है।"

Congress symbol button not working in Poonch polling stations ||Mangnar ... https://t.co/g9f6q4Phw4 via @YouTube

गौहर ने जताया दुख....

- उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए गौहर ने लिखा है, "हैरान नहीं हूं, बल्कि दुखी हूं, यह देखकर कि ये एक डेमोक्रेसी में हो रहा है। कहीं वोट गायब हो रहे हैं तो कहीं बटन काम नहीं कर रही है। यह भयानक है।" हालांकि, इसके बाद से ही सोशल मीडिया गौहर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

Not surprised at all !! But saddened that this is happening in a democracy! Votes deleted! Buttons not working ! #appalled https://t.co/N0aNujEEPc