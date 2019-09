Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 07:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 1993 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म 'बाजीगर' से जुड़ी एक याद गौरी खान ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि फिल्म के 'ये काली काली आंखें..' गाने शाहरुख का पूरा लुक उन्होंने खुद डिजाइन किया था।

Can’t believe I designed this look in the 90s 😁 ... Those jeans, #legwarmer tee, bullet belt and a red shirt thrown over. The hand painted jeans were my favourite. #Gaurikhandesigns has come a long way! Major throwback.. @iamsrk @KajolAtUN pic.twitter.com/qRpZ59yuDT