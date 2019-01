बॉलीवुड डेस्क. MeToo कैम्पेन में टी-सीरीज के भूषण कुमार का नाम भी सामने आया था। भूषण पर उनकी ही फीमेल असिस्टेंट ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। अब इसी महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

2017 का है मामला: महिला द्वारा की गई लिखित शिकायत के अनुसार यह मामला सितम्बर 2017 का है, जब वह फिल्म भूमि के प्रीमियर पर भूषण कुमार से मिली थी। तभी भूषण ने उक्त महिला का फोन नंबर भी लिया था। एबीपी न्यूज वेबसाइट की खबर के अनुसार लिखित शिकायत में महिला ने बताया कि भूषण कुमार ने उसे दीवाली पार्टी के लिए भी बुलाया था। इस बीच उसने अपनी एक्ट्रेस बनने की इच्छा भी भूषण से बताई थी।

This is my #metoo about #tseries head honcho #bhushankumar. @MasalaBai @spotboye @mumbaimirror

I have to use a pseudonym for my own safety and anonymity pic.twitter.com/vkzoiZxkpS