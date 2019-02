Gully Boy Box Office Collection: दूसरे दिन गिरने के बाद फिर लगाई 'गली ब्वॉय' के कलेक्शन ने छलांग, चौथे दिन की सबसे ज्यादा कमाई

. और स्टारर 'गली ब्वॉय' बॉक्सऑफिस पर जबर्दस्त कमाई कर रही है। 14 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 4 दिन के अंदर 70 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में फिल्म के कलेक्शन पर लिखा है, "गली ब्वॉय' ने 50 करोड़ का बैंचमार्क पार किया। 5वें दिन यह जोया अख्तर की 'दिल धड़कने दो' के लाइफटाइम कलेक्शन 76.88 करोड़ और पहले सप्ताह में जोया की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसर और फरहान अख्तर स्टारर 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' के लाइफटाइम कलेक्शन 90.27 करोड़ को पार कर जाएगी।"

#GullyBoy benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 75 cr: Will cross on Day 5 [Mon]

Will cross *lifetime biz* of Zoya Akhtar’s #DilDhadakneDo [₹ 76.88 cr] on Day 5 and #ZindagiNaMilegiDobara [₹ 90.27 cr; Zoya’s highest grossing film] in Week 1 itself. India biz.