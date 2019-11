Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 04:04 PM IST

कराची. पाकिस्तानी कलाकार हमजा अली अब्बासी ने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए मनोरंजन जगत छोड़ने का फैसला लिया है। हमजा ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी। इतना ही नहीं एक्टर ने इस वीडियो में माइकल जैक्सन की शोहरत के बारे में भी जिक्र किया। खास बात है कि हमजा शो 'अलिफ' में ऐसे ही व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं।

Welll.... This is what i wanted to say... for now! 😁https://t.co/q7vap8eArs