'पाकिस्तान शुक्रवार को करेगा विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई', खबर आते ही हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर दिखाई खुशी, लेकिन गलती से भारत की जगह लगा दिया किसी और देश का झंडा

मुंबई. के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वे हमारे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन को 1 मार्च को वापस भेज देंगे। इसके बाद से पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं। एक्ट्रेस और भाजपा सांसद ने भी ट्विटर के जरिए यह खुशी जाहिर की। लेकिन हड़बड़ी में वे एक बहुत बड़ी गलती कर गईं। दरअसल हेमा ट्वीट के साथ इंडिया का झंडा लगाना चाहती थीं। लेकिन जल्दबाजी वे बोलीविया का झंडा लगा गईं। 19 मिनट बाद हेमा मालिनी ने डिलीट किया ट्वीट...

- 19 मिनट तक बोलीविया के झंडे के साथ हेमा मालिनी का ट्वीट मौजूद रहा। हेमा ने इस ट्वीट में लिखा था, "उत्साह के साथ हमारे बहादुर IAF अभिनंदन की पाकिस्तान से रिहाई का इंतजार। हो सकता है कि पाकिस्तान में अच्छी सोच का प्रसार हुआ हो, इसलिए उन्होंने वही किया, जो नीतिगत सही है। क्या साहस है जवान...पूरा देश आपके साथ है और आपके लिए दुआ कर रहा है।" बोलीविया का झंडा देखने के बाद ट्विटर यूजर्स ने हेमा को नसीहत दी। तब कहीं जाकर उन्होंने भूल सुधार करते हुए ट्वीट डिलीट कर दिया। हेमा ने बाद में नया ट्वीट भारतीय झंडे के साथ किया, जिसमें लिखा, "यह सुनकर खुशी हुई कि हमारा पायलट कल रिलीज हो रहा है। गॉड ब्लेस।"

🙏🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🙏. Happy to hear our pilot is going to be released tomorrow🙏 God bless!