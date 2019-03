बॉलीवुड डेस्क. बायोपिक्स के दौर में एक और आर्मी सिंगर-एक्टर हिमेश रेशमिया ने आर्मी ऑफिसर बिष्णु श्रेष्ठ की बायोपिक बनाने के राइट्स ले लिए हैं। हालांकि अभी इसकी कास्ट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बिष्णु की बायोपिक का रिसर्च वर्क और पटकथा की कल्पना प्रफुल्ल शाह ने की है।

कौन हैं बिष्णु श्रेष्ठ : बिष्णु श्रेष्ठ एक आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने एक चलती हुई ट्रेन (मौर्य एक्सप्रेस) में 40 हथियारबंद अपहरणकर्ताओं को हराया था। यह घटना 2 सितंबर 2010 की है। बिष्णु ने एकतरफा लड़ाई लड़ी और यात्रियों को बचा लिया, जिसके लिए उन्हें बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Himesh Reshammiya acquires rights of biopic on Bishnu Shrestha... An army officer who fought armed robbers in a train... Lead actor under finalisation... Also, Himesh will announce four new films *as an actor*... Includes the sequel of #TheXposé, titled #TheXposéReturns. pic.twitter.com/PoZZme4S2G