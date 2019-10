Dainik Bhaskar Oct 10, 2019, 04:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. हिमेश रेशमिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जिनमें वे एक बार फिर टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। 8 साल बाद एक बार फिर हिमेश कैप लगाए दिखे हैं। हिमेश ने यह लुक हैप्पी हार्डी एंड हीर के सॉन्ग 'तेरी मेरी कहानी' के रीमिक्स के लिए अपनाया है।

आशिकी में तेरी का रीमिक्स भी : हिमेश ने एक और पोस्ट के साथ यह भी जानकारी दी है कि हैप्पी हार्डी एंड हीर में उनका ही एक और गाना आशिकी में तेरी 2.0 का रीमिक्स भी सुनाई देगा। यह फिल्म 27 दिसम्बर को रिलीज होने वाली है।

Himesh Reshammiya returns to his iconic cap look for the remix video of #TeriMeriKahani and recreated version of his hit song #AshiquiMeinTeri for his forthcoming film #HappyHardyAndHeer... Meanwhile, Himesh will start a 12-city tour and hold musical concerts to promote the film. pic.twitter.com/zE6lfPHNHB